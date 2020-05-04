Галактический театр: как американские политики используют НЛО в предвыборной борьбе

На этой неделе министерство обороны США сделало шокирующее признание: НЛО якобы реальны, и они посещали землю. К заявлению приложили видеозаписи с доказательствами.

Большинство роликов попали в Сеть много лет назад, но тогда Пентагон решил молчать. Все эти годы записи изучали в минобороны США и вот теперь признали: после всех исследований ясно - кадры реальные, и на них ни что иное, как Неопознанный Летающий Объект. Удивился даже президент США Дональд Трамп.

«Хотел бы я знать, правда ли это все. Это просто адское видео», - поделился своими впечатлениями глава Белого дома.

На съемках можно отчетливо разглядеть очертания, напоминающие летающие тарелки. Авторы роликов - пилоты армии США. Одного из них зовут Дэвид Фрэвор, он прославился на всю Америку, стал постоянным гостем всех ток-шоу и почти что национальным героем. Он не раз признавался, что за всю свою карьеру не встречал ничего подобного, и не верит, что заснятый объект может быть творением человека.

«Объект двигался очень резко, как мячик от пинг-понга отскакивает от стены. Объект полетел в другом направлении и изменял его хаотично, он зависал над водой. Разгон был от нуля до 12000 футов и ускорился он меньше чем за две секунды. Я в жизни такого не видел», - рассказал шокированный пилот Фрэвор.

Космическая лихорадка захватила американский телеэфир. Люди, уставшие от сводок о коронавирусе и политических баталий, взахлеб смотрят шоу об инопланетянах.

Тема внеземной жизни в США очень популярна. Статистика утверждает - две трети американцев уверены в существовании НЛО. Их завораживает инопланетная романтика и они с удовольствием поглощают все, что касается грифа «совершенно секретно». В каждом городе есть, как минимум одна своя легенда на эту тему.

Самая известная история визита инопланетян в Нью-Йорк - это случай Линды Кортайл. Женщину якобы похитили гуманоиды из ее собственной квартиры. Таких историй, конечно много, и она, скорее всего, так бы и осталась байкой, но в ту ночь рядом с Бруклинским мостом проезжала машина Агентства национальной безопасности. Два агента сопровождали высокопоставленного чиновника и все трое видели похищение Линды и позднее, подтвердили ее рассказ.

Своя Линда Кортайл есть в каждом городе, но есть и по-настоящему культовая легенда, которую знает каждый американец с пеленок. Это «Зона-51» - секретная база армии США, расположенная посреди пустыни в штате Невада. Как утверждают знатоки инопланетной темы - именно здесь американские власти прячут сбитые летающие тарелки и настоящих пойманных инопланетян, над которыми проводят опыты. Каждый любитель паранормального мечтает узнать, что же происходит за высоким забором. В сентябре прошлого года американцы даже хотели штурмовать «Зону-51». Однако, военные оцепили базу и предупредили, что готовы открыть огонь. Аргументы людей с автоматами были более чем убедительны, поэтому вместо штурма получился костюмированный фестиваль.

А вот американскому пилоту Габриэлю Зейфману удалось взглянуть на «Зону-51» с высоты птичьего полета. Неожиданно, в начале апреля, Пентагон выдал ему официальное разрешение на полет над военной базой, хотя обычно воздушное сообщение здесь строго запрещено. Счастливчику даже удалось сделать пару снимков.

«Я только знаю некоторые старые истории о тестировании самолетов, ну и конечно истории о пришельцах. Сверху эта зона выглядит вполне обычной военной базой: много зданий, павильонов и других вещей, очень много разных помещений. Многие видят на моих снимках помещения, подходящие для того, чтобы скрыть летающие тарелки в гаражах. Там все так выглядит. Я не знаю, существует ли НЛО, но может какие-то формы и есть», - рассказал Зейфман после полета над армейской базой в Неваде.

Но есть гораздо более прозаичное объяснение всей этой инопланетной истории. В Америке это уже традиция – кандидаты в президенты страны и пришельцы идут рука об руку. Каждый раз как надо отвлечь публику от политики - гости с других планет устраивают в США очередной «Пикник на обочине». Этот дешевый прием использовался не раз, и перед развалом СССР, и перед вторжением США в Ирак, и при прокурорских проверках Трампа в прошлом году. Ну а кандидаты в президенты разных лет регулярно дают обещание: если вдруг возглавят Белый дом, то обязательно рассекретят данные.

«Я бы хотела открыть эти секретные файлы. И надеюсь, сделать как можно больше материалов публичными. Если там ничего нет, то надо так и сказать людям, что там ничего нет», - заявляла во время предвыборной гонки экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Аналогичные по духу и тональности заявления делал и ее конкурент Берни Сандерс. Дональд Трамп тоже высказывался по этому поводу, правда уже будучи президентом, и говорил он куда аккуратнее.

«Ну я не хочу вдаваться в подробности. Но лично я склонен сомневаться в этом. Но у нас были люди, пилоты, например, опытные пилоты, которые готовы поклясться, что они что-то такое видели. Я не верю во все это. Но, вы знаете, в конце концов все возможно», - ушел от прямого ответа на вопрос о существовании НЛО Трамп.

Именно нынешний глава Белого дома начал рассекречивать материалы на эту тему. Еще в конце декабря в Вашингтоне открылась выставка, посвященная так называемому «голубому досье» - истории изучения НЛО спецслужбами за последние 50 лет. Американцам показали оригиналы отчетов о расследованиях.

Но почему именно сейчас Пентагон заявил о подлинности старых видеозаписей. Вполне возможно, Дональд Трамп решил продолжить традицию и сделать инопланетную тему частью своей предвыборной кампании.

«Вполне возможно, что Трамп, который уже начал движение в этом направлении, может следующим шагом сказать, что, если вы меня поддержите и изберете, то я, будучи избранным на второй срок, и не опасаясь последствий за свои слова, могу рассказать все самое сокровенное: и про базу в Неваде, и про то, было ли крушение НЛО на территории Америки, и существуют ли такие объекты вообще», - полагает Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Есть и второй вариант - более радикальный. Ситуация в стране сейчас тяжелая, в борьбе с коронавирусом Вашингтон допустил ряд ошибок. Экономические успехи администрации Трампа рассыпаются на глазах, общество расколото. Отвлечь американцев от пугающей реальности непросто, но есть кое-что, чем еще можно впечатлить избирателей, даже в 2020 году.

«Президент США может выступить с таким сценарием, что Соединенные Штаты находятся накануне нападения инопланетян. Что это реальная вещь, угроза национальной безопасности. Таким образом он может объявить чрезвычайное положение и сосредоточить всю полноту власти в своих руках», - допустил Васильев.

Пока что такой сценарий кажется фантастическим, но, кто знает, может быть через полгода американцы будут готовы легко в это поверить.