Росгвардия отслеживает нарушения режима самоизоляции в Москве с воздуха: видео
Информация с вертолета и беспилотников передается нарядам, патрулирующим местность.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия
Нарушения режима самоизоляции в Москве и области на майских праздниках отслеживают с воздуха. Подразделения Росгвардии используют для мониторинга лесопарковых зон вертолет и беспилотники.
Информация с воздуха передается нарядам, патрулирующим местность.
«Все принимаемые меры, в первую очередь, направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении Центрального округа Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в патрулировании на майских выходных задействовано более 3 тысяч сотрудников ведомства. Ограничительные меры по коронавирусу действуют в регионе по 11 мая включительн