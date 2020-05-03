Росгвардия отслеживает нарушения режима самоизоляции в Москве с воздуха: видео

Нарушения режима самоизоляции в Москве и области на майских праздниках отслеживают с воздуха. Подразделения Росгвардии используют для мониторинга лесопарковых зон вертолет и беспилотники.

Информация с воздуха передается нарядам, патрулирующим местность.

«Все принимаемые меры, в первую очередь, направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении Центрального округа Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в патрулировании на майских выходных задействовано более 3 тысяч сотрудников ведомства. Ограничительные меры по коронавирусу действуют в регионе по 11 мая включительн