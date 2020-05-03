Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
В понедельник, 4 мая, в Москве состоится репетиция воздушной части Парада Победы, сообщили в Росавиации.
«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», - отмечается в сообщении.
Помимо этого в качестве резервных дней заявлены 5 и 6 мая.
Подобные ограничения будут установлены и 9 мая во время проведения парада Победы.
В сообщении уточняется, что введенные меры на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов Москвы.
Так, в Шереметьево ограничения будут действовать с 9.40 до 10.05, в Домодедово - с 9.50 до 10.40, Внуково – с 9.50 до 10.15, Раменское – с 9.50 до 10.40, Остафьево – с 9.50 до 10.40, Калуга (Грабцево) – с 8.40 до 9.40.
Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано в 32 городах России.
Из-за пандемии коронавируса в этом году проведение парада было отменено на более поздний срок.