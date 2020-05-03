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Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая

Светлана Головина
22:52 03.05.2020
Для проведения тренировок оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства.
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В понедельник, 4 мая, в Москве состоится репетиция воздушной части Парада Победы, сообщили в Росавиации.

«В соответствии с представлением от Минобороны России для проведения тренировок воздушной части парада в Москве оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года», - отмечается в сообщении.

Помимо этого в качестве резервных дней заявлены 5 и 6 мая.

Подобные ограничения будут установлены и 9 мая во время проведения парада Победы.

В сообщении уточняется, что введенные меры на использование воздушного пространства окажут влияние на работу международных аэропортов Москвы.

Так, в Шереметьево ограничения будут действовать с 9.40 до 10.05, в Домодедово - с 9.50 до 10.40, Внуково – с 9.50 до 10.15, Раменское – с 9.50 до 10.40, Остафьево – с 9.50 до 10.40, Калуга (Грабцево) – с 8.40 до 9.40.

Проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, запланировано в 32 городах России.

Из-за пандемии коронавируса в этом году проведение парада было отменено на более поздний срок.

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