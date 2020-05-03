За сутки в Москве от COVID-19 умерли еще 35 человек

В Москве за минувшие сутки скончались 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число жертв коронавирусной инфекции в столице составило 764 человека. Это официальные данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«В Москве скончались 35 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Все, кто почувствовал симптомы ОРВИ, должны вызвать врача домой и не заниматься самолечением, напоминают эксперты.

В России за сутки зарегистрировано 10 633 новых пациента с COVID-19, зараженных в 85 регионах Российской Федерации. Из них 5 345 (50,3%) выявили у контактных лиц, которые были бессимптомными носителями инфекции, то есть не имели клинических проявлений болезни.

Что касается выздоровевших пациентов, то из больниц выписали 1626 человек.

Всего сейчас в стране, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек. Число погибших за сутки составило 58 человек. За весь период эпидемии в РФ скончалось 1280 носителей COVID-19.