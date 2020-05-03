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Те, кто брал Берлин: истории участников и свидетелей главной наступательной операции Великой Отечественной войны

Светлана Головина
никита корзун
22:19 03.05.2020
В субботу, 2 мая, исполнилось 75 лет со дня штурма и как наши солдаты установили на крыше Рейхстага советское знамя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На этой недели 2 мая отмечалась одна из самых значимых дат в истории - 75 годовщина взятия Берлина. Пал Рейхстаг, над ним уже возвышалось Красное знамя и оставались считанные дни до подписания капитуляции и окончания войны.

Корреспондент «Звезды» Никита Корзун собрал истории людей, которые были участниками и свидетелями спецоперации.

Ойгену Нойберу было всего шесть лет, когда Красная армия дошла до Берлина, но май 1945 года остался с ним навсегда.

«Майскими короткими ночами, отгремев закончились бои... Я помню, как солдаты Красной армии ликовали и просто не могли верить, что остались живыми», - рассказывает он.

В нескольких минутах пешей прогулки с Риттерштрассе, 77 есть место, с которым Нойбера связывают особые чувства.

«Мы идем в направлении к перекрестку, где во время войны была кондитерская и после мама нас тоже туда водила. После было труднее, люди изголодались. Я помню, что в этих кондитерских царила страшная атмосфера», - отметил Нойбер.

В дрезденских архивах сохранилась невероятное собрание снимков Георгия Самсонова. Он запечатлел последние дни гитлеровского Берлина, чтобы сейчас, гуляя по этим зеленым улочкам, можно было вспомнить, какой ценой куплены мир и свобода.

Несмотря на численное и техническое превосходство Красной Армии Берлин не стал легкой победой. Он был напичкан эсесовцами и перечеркнут баррикадами, на которые Гитлер отправлял народное ополчение из стариков и подростков.

Если в предместьях столицы линия обороны была нарушена, то центр сопротивлялся насмерть. Мы не могли полностью использовать свои преимущества в городских кварталах, так как танки на узких улочках сразу становились мишенью.

Для успешного выполнении операции пришлось освоить ход елочкой, когда один идет чуть впереди другого для прикрытия. Помимо этого, пехотинцы создали штурмовые группы по 30-40 человек, вооруженных автоматами, гранатами, пулеметами и огнеметами, чтобы отбивать каждую улицу, каждый дом.

Гитлер свел счеты с жизнью 30 апреля, так как боялся, что русские его усыпят, а потом будут показывать в клетке в Москве, вспоминала его секретарша Траудль Юнге.

Наши в тот момент уже брали Рейхстаг. Им противостоял пятитысячный гарнизон. Здание окружал противотанковый ров с водой, а мощные стены не брала даже артиллерия.

Дочь героя Советского Союза Степана Неустроева Татьяна, чьи разведчики установили знамя победы над Рейхстагом, вспоминает рассказ отца.

«Бои были невероятно ожесточенные, несли большие потери. Под кромешным огнем врага бойцы моего отца вырвались первыми... Ступеньки переходили из рук в руки, Рейхстаг горел», - вспоминает рассказы своего отца Татьяна.

Накануне штурма были изготовлены девять красных знамен - по числу дивизий в армии - для Рейхстага. И не было бойца, который не мечтал бы водрузить красный флаг над гитлеровской цитаделью.

В ночь на первое мая под шквальным огнем флаг 105-й стрелковой дивизии на крыше Рейхстага установили Берест, Егоров и Кантария.

«Когда я его спрашивал, как вы там поднялись-то на купол? Он говорил, что сели на лифт и поднялись, - отшучивался таким образом. Егоров его от смерти спас - дедушка - дуло автомата, но Егоров успел выстрелить первым», - рассказывает Мераб Кантария внук Героя Советского Союза Мелитона Кантарии.

Участники битвы вспоминали, что 2 мая в 10 утра вдруг все затихло, происходило нечто необычное, так как еще вчера на смерть бившийся Берлин вывесил белые простыни там, где было что вывешивать.

Подробнее смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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