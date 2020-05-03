Россия начнет экспортировать средства индивидуальной защиты в страны ЕАЭС

Россия сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, в частности, медицинские маски и будет экспортировать их только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в Минпромторге.

Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что временный запрет на экспорт ряда медицинских изделий продлится до 1 июня. Исключение составляют гуманитарная помощь и вывоз гражданами одноразовых товаров для личного пользования.

Однако российское правительство совместно с партнерами по ЕАЭС разработали и приняли документ, который вводит запрет на экспорт изделий за пределы союза.

«В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе с правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», - пишет РИА Новости.

В списке запрещенных к вывозу товаров оказались - медицинские маски, бинты, вата, марля, бахилы, одноразовые костюмы и комбинезоны химической защиты, защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства.

Также в него вошли различные перчатки, хирургические халаты, дыхательное оборудование и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.