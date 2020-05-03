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«Аэрофлот»: международные перелеты могут возобновиться в середине лета

Светлана Головина
21:27 03.05.2020
В связи с пандемией коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в конце марта.
«Аэрофлот»: международные перелеты могут возобновиться в середине лета
© Фото: pixabay.com

Международное авиасообщение «Аэрофлота» может возобновиться в середине лета, согласно оптимистичным прогнозам, сообщила пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

Она отметила, что о точных сроках пока ничего неизвестно.

Спивакова также добавила, что в компании намерены и в дальнейшем выполнять рекомендации по безопасности пассажиров и членов экипажа.

«Пока что точно можно сказать, что мы сохраним усиленную дезинфекцию самолетов, пока будет оставаться такая необходимость», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

В качестве исключения разрешается выполнять вывозные,  грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты по отдельным решениям правительства РФ.

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