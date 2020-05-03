В Минздраве РФ рассказали, как выросло употребление алкоголя на самоизоляции

Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что во время самоизоляции потребление алкоголя в России выросло на 2-3%.

Также он отметил, что происходит оно достаточно равномерно.

«Алкоголь в этой ситуации не помощник при лечении вирусной инфекции и коронавирусной в частности, потому что ослабляет иммунитет», - отметил министр.

Помимо этого, Мурашко подчеркнул, что у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, спиртные напитки провоцируют обострения хронических заболеваний.

«Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», - сказал глава Минздрава в интервью «Россия 24».

В связи с распространением коронавируса на территории России ограничительные меры были продлены до 11 мая включительно.

На сегодняшний день, в стране заражены COVID-19 свыше 130 тысячи человек.