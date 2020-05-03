Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кому на Украине жить хорошо: как власть и народ переживают режим самоизоляции

Юлия Шатилова
Ирина Егорова
20:27 03.05.2020
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действия украинского правительства не связаны с улучшением обстановки в стране и сравнила Украину с тонущем «Титаником». 
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Строгий карантин, объявленный на территории всей страны, оказался обязательным не для всех. В центре нового скандала - «Слуги народа», члены партии Владимира Зеленского, которые встречались в киевском ресторане «Велюр».

Пока обычные украинцы соблюдают карантин, политики и депутаты отведывают в ресторане салат из омара за четыре тысячи гривен, филе чилийского сибаса и другие яства. Пир во время коронавируса происходит на фоне кризиса. Некоторые предрекают Украине голодные бунты, ведь по подсчетам кабмина с начала карантина из Европы на родину вернулись около двух миллионов человек.

Но, участники застолья, такие как, депутат Верховной Рады Украины Антон Яценко, Александр Кабанов и Николай Тищенко отвергают свое присутствие в давно закрытом на карантин «Велюре».

В связи с этим, народный гнев только нарастает, ведь многие рестораторы вынуждены увольнять сотрудников, закрываться, а простой народ сидит вовсе без работы.

«Сейчас на Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения», - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кабмин анонсирует масштабные стройки и зарплаты в 200 долларов.

«Работал разнорабочим. Зарабатывал в среднем тысячу евро», - отмечает трудовой мигрант Дмитрий Кононенко, который работал в Братиславе, но вернулся в Одессу из-за карантина.

На Украине таких зарплат просто нет, как и работы. Нервы сдают и у радикалов. Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действия украинского правительства не связаны с улучшением обстановки в стране и сравнила Украину с «Титаником». 

«У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул. Никто не говорит про то, что мы сегодня в полном "финансовом коллапсе" и, что никакие средства со стороны МВФ никуда не поступили», - заявила она.

А Владимир Зеленский на страницах ведущих европейских газет призывает Запад помочь Украине, ведь страна выполнила требование МВФ - открыла рынок земли, а обещанных 10 миллиардов долларов не получила.  

«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новой программы финансирования МВФ и Всемирного банка»,- отметил он.

Заняться переговорами с МВФ было предложено экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Саакашвили сообщил, что предложение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему от украинского лидера Владимир Зеленского. За его назначение должна проголосовать Верховная рада, однако сторонников среди депутатов у Саакашвили в данный момент нет.

А что касается темы коронавируса, от которой страдает весь мир, то украинский лидер пообещал награду тому, кто разработает вакцину от заболевания. На Украине зарегистрировано около 12 тысяч заболевших коронавирусом почти во всех областях страны, 288 погибших и 1547 выздоровевших.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.05.2020, 12:32
NASA показало масштаб глобальной климатической катастрофы на планете: видео
Дата03.05.2020, 13:22
В Армении прошла генеральная репетиция пролета боевой авиации ЮВО и Минобороны ко Дню Победы
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:00 В стране и мире
Россия начнет экспортировать средства индивидуальной защиты в страны ЕАЭС
20:29 В стране и мире
В Минздраве РФ рассказали, как выросло употребление алкоголя на самоизоляции
20:27 В стране и мире
Видео
Кому на Украине жить хорошо: как власть и народ переживают режим самоизоляции
20:11 В стране и мире
«Крайне тяжелые пациенты»: глава Минздрава предупредил об опасности самолечения
20:04 В стране и мире
РФ открыла другим странам доступ к ресурсам по переобучению медиков
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый объяснил, как не заразиться коронавирусом через пищу
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок
Видео
Урчит как ЗИЛ: ручной медведь поразил пользователей Сети
Видео
«Потеря обоняния и утомляемость»: врач рассказал, как проявляются первые признаки COVID-19
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.