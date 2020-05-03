Кому на Украине жить хорошо: как власть и народ переживают режим самоизоляции

Строгий карантин, объявленный на территории всей страны, оказался обязательным не для всех. В центре нового скандала - «Слуги народа», члены партии Владимира Зеленского, которые встречались в киевском ресторане «Велюр».

Пока обычные украинцы соблюдают карантин, политики и депутаты отведывают в ресторане салат из омара за четыре тысячи гривен, филе чилийского сибаса и другие яства. Пир во время коронавируса происходит на фоне кризиса. Некоторые предрекают Украине голодные бунты, ведь по подсчетам кабмина с начала карантина из Европы на родину вернулись около двух миллионов человек.

Но, участники застолья, такие как, депутат Верховной Рады Украины Антон Яценко, Александр Кабанов и Николай Тищенко отвергают свое присутствие в давно закрытом на карантин «Велюре».

В связи с этим, народный гнев только нарастает, ведь многие рестораторы вынуждены увольнять сотрудников, закрываться, а простой народ сидит вовсе без работы.

«Сейчас на Украину вернулось очень много граждан из-за рубежа. Считаю, что мы должны сделать все и удержать этих людей на Родине. Нам очень нужны ваши знания и умения», - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кабмин анонсирует масштабные стройки и зарплаты в 200 долларов.

«Работал разнорабочим. Зарабатывал в среднем тысячу евро», - отмечает трудовой мигрант Дмитрий Кононенко, который работал в Братиславе, но вернулся в Одессу из-за карантина.

На Украине таких зарплат просто нет, как и работы. Нервы сдают и у радикалов. Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действия украинского правительства не связаны с улучшением обстановки в стране и сравнила Украину с «Титаником».

«У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул. Никто не говорит про то, что мы сегодня в полном "финансовом коллапсе" и, что никакие средства со стороны МВФ никуда не поступили», - заявила она.

А Владимир Зеленский на страницах ведущих европейских газет призывает Запад помочь Украине, ведь страна выполнила требование МВФ - открыла рынок земли, а обещанных 10 миллиардов долларов не получила.

«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новой программы финансирования МВФ и Всемирного банка»,- отметил он.

Заняться переговорами с МВФ было предложено экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Саакашвили сообщил, что предложение занять пост вице-премьера по реформам поступило ему от украинского лидера Владимир Зеленского. За его назначение должна проголосовать Верховная рада, однако сторонников среди депутатов у Саакашвили в данный момент нет.

А что касается темы коронавируса, от которой страдает весь мир, то украинский лидер пообещал награду тому, кто разработает вакцину от заболевания. На Украине зарегистрировано около 12 тысяч заболевших коронавирусом почти во всех областях страны, 288 погибших и 1547 выздоровевших.