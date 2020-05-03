РФ открыла другим странам доступ к ресурсам по переобучению медиков

Другим странам по их просьбе был открыт доступ к образовательным ресурсам по переобучению медиков для борьбы с новым коронавирусом, которые разработала Россия, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в нашей стране применяется целый комплекс мер для переобучения медиков для работы с больными COVID-19. Кроме того, был создан нормативный документ по организации медицинской помощи. К работе также подключились и вузы, сделали видеолекции, например, по респираторной поддержке, реанимационной поддержке.

«Целый блок информационных ресурсов, информационных материалов появился, и образовательных, в первую очередь. Это тоже такой беспрецедентный шаг, очень быстрый. И к нам после этого обратились коллеги из других стран, чтобы открыть доступ к таким образовательным материалам, мы открыли его для наших коллег, и они могут сегодня познакомиться с ним с нашего сайта», - рассказал глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее вклад ученых в борьбе с коронавирусом отметил и Владимир Путин. В одном из своих обращений к россиянам он заявил, что благодаря ученым мир знает о пандемии, с которой он столкнулся впервые, больше и может строить прогнозы и выбирать тактику.

За минувшие сутки в России подтвердилось более 10 тысяч новых случаев заболевания. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии 134 687 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов.