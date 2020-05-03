«Крайне тяжелые пациенты»: глава Минздрава предупредил об опасности самолечения
Всего в России коронавирус был диагностирован более чем у 130 тысячи человек.
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В России заняты около 40% койко-мест для инфицированных коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, тяжелые формы заболевания встречаются только у тех граждан, кто своевременно не обратился за медицинской помощью.
«Крайне тяжелые пациенты, которым нужна интенсивная терапия - это в основном те, кто занимался самолечением, - сказал министр в интервью «Россия 24».
Незадолго до этого Мурашко рассказал о введении «паспорта иммунитета» в стране.
Согласно данным оперштаба, число инфицированных COVID-19 достигло 134 633 человек, из которых свыше 16 тысячи вылечились, скончались - 1280 пациентов.