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«Важно не потерять контроль»: что происходит в Великобритании в период пандемии коронавируса

Светлана Головина
Евгений Ксензенко
19:01 03.05.2020
На данный момент Королевство находится на третьем месте по числу летальных исходов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gustavo Valiente, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшее время планирует представить стратегию перезагрузки страны после пандемии коронавируса.

По его словам, предстоит сложная задача - запустить экономику Королевства, не подорвав здоровье нации.

Несколько дней в больнице между жизнью и смертью изменили Джонсона навсегда. Он аплодирует врачам, благодарит их за спасение жизни, слушает ученых и призывает нацию к терпению - война с невидимым врагом продолжается - и это затяжной бой.

«Если бы этот вирус имел физическое воплощение - был бы невидимым и неожиданным грабителем, коим он и является, поверьте мне,  то я бы сказал, что сейчас наступил тот момент, когда мы повалили его и боремся с ним на полу», - отметил Джонсон.

Однако до заражения COVID-19 премьера больше волновал Brexit, а не пандемия.

«Жизненно важно, чтобы мы не потеряли контроль», - сказал он.

За время отсутствия Джонсона Королевство вышло на третье место в мире по смертности от коронавируса .

Вопрос борьбы с пандемией для премьера теперь стал еще и очень личным, так накануне его супруга Керри Симмондс родила мальчика, которого назвали Уилфред Лори Николас.

Уточняется, что Уилфред - в честь деда Джонсона, Лори - деда Керри, а Николас - в память о врачах, спасших премьера. 

Помимо этого сама Симмондс тоже переболела коронавирусом и важный момент, как это скажется на здоровье ее и малыша в будущем.

«Пока все факты говорят о том, что роженицы с коронавирусом, и даже малыши, заразившиеся вирусом, с ними все в порядке. И это очень хорошо!», - отмечает врач акушер-гинеколог Лариса Корда.

В период пандемии в Великобритании также произошла вспышка синдрома токсического шока именно у детей до 5 лет. Их госпитализируют с высокой температурой, однако при этом у одних малышей подтверждается COVID-19, а у других  - нет.  

«Меня очень волнуют эти симптомы в этих все еще редких случаях, а именно ответ детской иммунной системы, который и приводит к серьезному заболеванию», - отметил  министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Во всемирной организации здравоохранения собирают информацию о подобных заболеваниях по всему миру. На данный момент около 100 случаев выявили в Великобритании, Соединенных Штатах, Италии, Испании, Франции и Швейцарии.

Необъяснимый и неизлечимый - все эти свойства вируса пугают людей и, если врачи не могут рассказать о его происхождении, то в дело вступают конспирологи. По их мнению, вышки сотовой связи 5G имеют отношение к распространению заразы.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Евгения Ксензенко.

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