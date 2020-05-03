«Это возможно»: в Минздраве рассказали о введении «паспорта иммунитета» в России

Благодаря тому, что данные обо всех заболевших коронавирусом в России уже содержатся в специальной базе, технически возможно ввести «паспорт иммунитета», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Это можно сделать. Мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», - сказал он.

Мурашко пояснил в интервью телеканала «Россия 24», что нет никаких сложностей, чтобы вытащить данные из системы и погрузить их в медицинскую документацию.

По последним данным, всего в стране заражены 134 687 человек, из которых 10 633 за последние сутки.