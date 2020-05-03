В Минздраве заявили о вероятности второй волны коронавируса и еще одного пика

Вторая волна коронавируса может быть, как и еще один пик, если не будет популяционного иммунитета. Об этом заявил 3 мая глава Минздрава Михаил Мурашко. Также он сказал, что не все регионы России вовремя отреагировали на пандемию коронавируса.

По его словам, часть ограничений по коронавирусу в России сохранятся до появления вакцины. Ранее он уже говорил, что ограничения необходимо снимать постепенно и это займет определенное время.

«В России зарегистрированы уже две тест-системы на определение иммунитета к коронавирусу», - дополнил глава ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мурашко заявил, что Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с COVID-19, победить который поможет ответственное поведение каждого гражданина. Мурашко призвал всех россиян в праздничные дни воздержаться от посещения общественных мест и остаться дома в кругу семьи.

За минувшие сутки в России подтвердилось более 10 тысяч новых случаев заболевания. Всего в нашей стране с начала распространения эпидемии 134 687 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов.