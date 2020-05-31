Код опасности - «оранжевый»: на Камчатке проснулся вулкан Ключевский

Расположенный на полуострове Камчатка вулкан Ключевский неожиданно ожил и выбросил вверх столб пепла. При высоте самого исполина в 4750 метров, высота пеплового столба составила шесть тысяч метров.

Региональная служба МЧС РФ, сообщила, что пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении, при этом на его пути нет препятствий в виде населенных пунктов или международных трасс движения воздушных судов.

Природному явлению присвоен «оранжевый» код авиационной безопасности. Жителям и гостям края, планирующим походы в район вулкана, спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности.