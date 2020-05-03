Пока все дома: безлюдные улицы Краснодара показали на видео

В Краснодаре из-за ограничительных мер для борьбы с коронавирусом жители продолжают соблюдать режим самоизоляции дома. На видео с квадракоптера показан опустевший центр города.

На кадрах хорошо видно, что на улицах и в скверах нет никого. Сейчас опустел даже парк «Краснодар», который является одним из самых популярных мест среди горожан. Однако количество автомобилей и общественного транспорта на дорогах много.

Из-за распространения коронавируса в России был продлен режим самоизоляции до 11 мая включительно.

Всего в России зарегистрировано свыше 130 тысяч зараженных.