На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава киевского конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев заявил о прошедших в Одесской области испытаниях украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Как пишет «АрмiяInform», успешно стартовав с полигона Алибей, ракеты почти одновременно уничтожили две цели.

По словам Коростелева, боевые пуски ракет осуществляли по двум целям в Черном море с промежутком в две секунды. Первая морская цель располагалась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая была удалена на 110 километров. Расстояние между целями не превышало 20 километров.

«Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно», - цитирует Коростелева агентство.

Сообщается, что примерно за 10-15 километров до поражения целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.