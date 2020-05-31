Названа главная причина зависимости от никотина

Человек не сможет избавиться от никотиновой зависимости, если не изменит образ мышления и поведения, а также - поведенческие стереотипы. Такого мнения придерживается директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

Он подчеркнул, что социально-психологический фактор является основным в определении зависимости от табака. Зыков считает, что необходимо проанализировать, как манера курения связана с мышлением и поведением самого человека.

«Это все надо проанализировать и менять. Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять. А если ты не способен на это, то, даже формально считая, что хочешь бросить курить, будешь находить отговорки», - цитирует нарколога RT.

Зыков добавил, что данный подход актуален не только для курения, но и для любых форм зависимого поведения.

В Роспотребнадзоре неоднократно отмечали, что курение негативно сказывается на способности организма в борьбе с COVID-19 и ухудшает работу легких. Из-за этого человеку труднее бороться с респираторным заболеванием, который вызывает коронавирус.