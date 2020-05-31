Туристы забронировали уже около 70% мини-отелей и пансионатов в Крыму

В Крыму на лето забронированы уже почти 70% номерного фонда мини-отелей и пансионатов. Глубина бронирования - до сентября, сообщила председатель крымской Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталья Стамбульникова.

Она отметила, что основной поток туристов на российском полуострове ожидается в июле и августе.

«Мы ждем еще нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы. Они сейчас выжидают, чтобы понять, когда точно откроют Крым. Как только назовут дату, тогда спрос на отдых у нас возрастет», - сказала Стамбульникова.

По ее словам, владельцы отелей и пансионатов, которые входят в ассоциацию, не завышают цены на отдых в летнем сезоне 2020 года: стоимость остается на уровне 2018-2019 годов.

В разговоре с ТАСС Стамбульникова добавила, что объекты размещения уже сейчас готовятся к заезду туристов и закупают необходимые средства защиты: рециркуляторы, маски и средства личной гигиены. Кроме того, в номерах будут размещены антибактериальные гели, салфетки и кварцевые лампы.

Двадцатого мая Роспотребнадзор озвучил рекомендации по возобновлению работы санаториев в условиях распространения коронавируса. В ведомстве призвали туристов заселять по одному человеку, исключения - члены семьи. Сотрудники также должны будут подтвердить отсутствие COVID-19 и предоставить справку. Более того, им предстоит проходить тестирование на коронавирус минимум раз в неделю.