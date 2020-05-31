Доктор Мясников опроверг способ передачи COVID-19 человеку от животных

Домашние животные, как уже доказано, также могут переболеть коронавирусом, но вот заразить им человека не способны. Об этом заявил врач и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников.

«Через домашних животных - нет, и еще раз нет! Коронавирус у них быть может, а вот передаваться от них к человеку - нет!», - написал Мясников в соцсети.

Описывая пути передачи COVID-19 и степень их вероятности доктор добавил, что доказанным путем передачи коронавируса от человека к человеку является воздушно-капельный. При этом весьма вероятен способ передачи инфекции через слизистые оболочки глаз и рта. А вот заразиться через поверхности - овощей, ручек тележек в магазинах или посылки - риск минимальный. То же самое справедливо в отношении крови.