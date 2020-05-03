Урчит как ЗИЛ: ручной медведь поразил пользователей Сети

«Ласковый», как его называет сам автор видеоролика, медведь поразил своим обаянием пользователей Сети. На кадрах, опубликованных в YouTube косолапый сосет лапу, как маленький, и при этом громко урчит.

«Даже на пятом году может сосать руку», - комментирует автор ролика.

Пользователи оставляют под видео смешные комментарии, так как звучное урчание медведя, действительно напоминает больше работу двигателя автомобиля.

«Обороты ровно держит, провалов нет. Остальные системы, видно, тоже в норме», - сказано в одном из комментариев.

Кто-то сравнил забавные звуки с груженным щебнем ЗИЛом, который заползает в гору.

Ролик набрал более миллиона просмотров, а медведь стал настоящей звездой в Сети.