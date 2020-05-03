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Ученые опровергли популярный миф о пандемии чумы

Ирина Егорова
18:43 03.05.2020
Создавая модели, исследователи на современных эпидемиологических данных пытались описать разные пути передачи инфекции. В итоге выяснилось, что ни одна из моделей не воспроизвела ту динамику пандемии, которую описывали ее современники.
Ученые опровергли популярный миф о пандемии чумы
© Фото: «Чума в Ашдоде». Никола Пуссен, 1630 г

Ученые разработали несколько математических схем, где смоделировали распространение чумы в 542 году в Византийской империи. Они пришли к выводу, что она не была настолько смертоносной, как считалось ранее. Работа исследователей из Университета Мэриленда опубликована в журнале PLOS One.

Существует много различных оценок масштаба распространения Юстиниановой чумы в Средиземноморском регионе. Считается, что чума равномерно распределилась по Средиземноморью и вызвала в разных ее частях одинаково разрушительные последствия. В ряде документов говорится, что в столице Византии Константинополе погибло более половины населения города - около 300 тысяч человек при численности населения в 500 тысяч.

Ученые создали математические модели, основываясь на разных путях передачи инфекции. Результаты исследования гласят, что та динамика пандемии, которую описывали современники, не соответствует действительности. Распространение чумы не могло быть равномерным: на процесс должны были повлиять различия в климате и плотности населения. Таким образом была опровергнута «максималистская версия», согласно которой урон Юстиниановой чумы распределился равномерно по Средиземноморью.

Юстинианова чума является первой в мире зарегистрированной пандемией чумой. Она возникла во время правления византийского императора Юстиниана I. Она охватила всю территорию цивилизованного мира того времени и проявлявшаяся в виде отдельных эпидемий на протяжении двух веков.

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