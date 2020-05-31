«Девонское вымирание»: ученые назвали причину одного из самых массовых исчезновений жизни на планете

Воздействие ультрафиолета стало причиной одного из самых масштабных вымираний жизни в истории планеты, которое произошло 359 миллионов лет назад. Радиация оказала смертельное влияние на большую часть живых существ девонского периода из-за истощения озонового слоя, которое вызвало глобальное потепление, являющееся частью естественного цикла Земли.

В найденных специалистами из Британии на востоке Гренландии и в Андах на территории Боливии образцах окаменелых растений девонского периода содержатся споры необычной формы с шипами. Ученые установили, что их ДНК была повреждена по воздействием ультрафиолета. По той же причине на некоторых образцах спор присутствовала пигментация.

Избыток ультрафиолета оказался губительным для флоры и фауны на суше и мелководье. Некоторые растения выжили, однако лесная экосистема все же была подорвана. Вымирание затронуло и четвероногих, и доминирующую группу рыб плакодермов, которых впоследствие сменили акулы и костные рыбы. Они смогли выжить и сохранить доминирующие позиции в нынешних экосистемах среди представителей подводного мира.

В статье на сайте Science Advances ученые подчеркнули, что при резком потеплении на планете озоновый слой естественным образом разрушается. Из этого следует вывод о необходимости осознания того, что подобные случаи могут повториться вновь.