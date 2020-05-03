В Госдуме рассказали о пределах возможностей медицинских масок
В период пандемии в России были инфицированы свыше 130 тысячи человек.
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Для каждого вида медицинских масок необходимо соблюдать индивидуальные правила ношение, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски - свой предел возможностей. При расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность», - сказал он.
Онищенко напомнил, что одноразовые маски из нетканых материалов необходимо менять каждые два часа.
При использовании марлевых масок, нужно каждые два часа их проглаживать утюгом, добавил он в комментарии «360».
По последним данным, на территории России коронавирусом заражены 134 687 человек, выздоровели - 16 639, скончались - 1280.