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В Госдуме рассказали о пределах возможностей медицинских масок

Светлана Головина
18:10 03.05.2020
В период пандемии в России были инфицированы свыше 130 тысячи человек.
В Госдуме рассказали о пределах возможностей медицинских масок
© Фото: Wolfram Steinberg, dpa, Globallookpress

Для каждого вида медицинских масок необходимо соблюдать индивидуальные правила ношение, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски - свой предел возможностей. При расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность», - сказал он.

Онищенко напомнил, что одноразовые маски из нетканых материалов необходимо менять каждые два часа.

При использовании марлевых масок, нужно каждые два часа их проглаживать утюгом, добавил он в комментарии «360».

По последним данным, на территории России коронавирусом заражены 134 687 человек, выздоровели - 16 639, скончались - 1280.

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