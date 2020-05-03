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Иммунный паспорт, обязательная вакцинация и браслеты: какое будущее ждет мир после COVID-19

Ирина Егорова
Виталий Акиньшин
18:30 03.05.2020
Режима самоизоляции, ограничений, введенных правительством в каждой отдельной стране, а также контроля со стороны полиции уже недостаточно для сдерживания эпидемии нового заболевания. Некоторые авиакомпании, страны и организации придумывают технологические приемы борьбы с вирусом, которые останутся и после пандемии. В связи с чем, наше будущее уже не будет прежним.
Иммунный паспорт, обязательная вакцинация и браслеты: какое будущее ждет мир после COVID-19
© Фото: Davide Fracassi, Keystone Press Agency, Globallookpress

Некоторые европейские страны постепенно снимают ограничительные меры по выходу из карантина. Например, в Риме, метро охраняют вооруженные полицейские и пускают в метро по одному. Жители итальянских городов соблюдают социальную дистанцию при проезде в общественном транспорте.

«Те, кто пользуется транспортом, прежде всего, должны будут носить маски. Следующий пункт - социальная дистанция. Она должна быть не меньше одного метра - даже внутри вагонов поездов», - подчеркнул президент транспортной компании EAV Умберто де Грегорио.

Серьезные изменения ждет и авиаперевозчиков. Итальянская компания авиа интерьеров на днях предложила два варианта рассадки в самолетах после того, как перелеты возобновятся. Предлагается обезопасить пассажиров с помощью защитных экранов и направления кресел. Некоторые компании, желая предоставлять услуги безопасными, решили брать у пассажиров кровь на наличие антител. Чтобы попасть на борт пассажирам нужно предварительно, за свой счет, пройти тест на COVID-19 и при посадке предъявить соответствующую справку.

Такие правила действуют в рамках возобновленны с 1 мая рейсов между столицей Казахстана Нурсултаном, Алма-Атой и еще четырьмя городами.

Для пассажиров, которые вызывают подозрения в казахстанских аэропортах приготовили специальное помещение.

«Мы открыли здесь временный пункт изолятора. Сразу будем сюда этих пассажиров отводить. Там есть медицинские работники аэропорта. Они будут более детально их обследовать. И если будут показания, будут держать до приезда скорой помощи этого пассажира», - объяснил заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Булат Калмагамбетов.

Чтобы  мировая транспортная система вновь стала безопасной, придется полностью пересмотреть все нынешние принципы пассажирских перевозок.

«После пандемии мировая транспортная система никогда не будет прежней, она в принципе восстановится не скоро. И речь не только об авиа и железнодорожных перевозках, но и визовых вопросах. Какие-то личные данные, которые раньше не требовались, а теперь будут требоваться. Во всей совокупности это будет новая система осуществления поездок и пребывания на территории страны», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

COVID-19, действительно, меняет мир на глазах. Сейчас набирает обороты новый тренд - введение иммунных паспортов, которые должны разделить человечество на опасных и безопасных. Имея иммунный паспорт, человек может уже не соблюдать самоизоляцию и вернуться к привычному образу жизни, например, ходить на работу и посещать общественные места. Чили стала первой в мире страной, которая уже выдает своим гражданам такие паспорта.

«Эти документы выдаются, чтобы люди могли вернуться к работе. Более 4600 человек уже имеют право получить цифровые или физические карты с информацией об иммунитете», - рассказал заместитель министра здравоохранения Чили Паула Даса.

Идею иммунного паспорта уже всерьез обсуждают в Германии и Италии.

«Сертификат здоровья», предлагают ввести страны, чья экономика во многом зависит от туриндустрии - Турция, Греция, Испания, Таиланд. Если верить прогнозам ВОЗ, иммунный пропуск может стать такой же нормой, как удостоверение личности или водительские права.

В Британии, например, начинается тестирование приложения для смартфонов, которое будет отслеживать контакты больного коронавирусом. А в порту Антверпена для борьбы с распространением вируса тестируют уникальное цифровое оборудование. Каждый портовый рабочий получил специальный браслет, который контролирует соблюдение социальной дистанции. Гаджет заранее подает сигнал о приближении другого человека на опасное расстояние.

Не исключено, что опробовав десятки и сотни способов и гаджетов по контролю за распространением опасных вирусов, будет создан единый документ для каждого человека. И это может быть чип, который будет содержать полную информацию о генетических предрасположенностях, иммунитете, прошлых болезнях , прививках и многие другие данные. Фантастика или реальность будущего - покажет время.

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