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«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина

Валентина Пескова
07:50 31.05.2020
Осуществив запуск пилотируемого корабля Crew Dragon, основатель компании SpaceX пошутил в ответ на давнее высказывание главы Роскосмоса.
«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина
© Фото: Paul Hennessy, Keystone press agency, Globallookpress

После запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, который осуществила компания Илона Маска SpaceX, журналисты поинтересовались у ее создателя, получил ли он уже в связи с этим поздравления от своего российского коллеги, главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Директор NASA Джеймс Брайденстайн в ответ заметил, что пока не говорил с Рогозиным, но поздравления от Роскосмоса уже получил и прочитал.

«Это важный день не только для нас, но и для них… Они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким», - пояснил глава американского космического агентства.

В свою очередь Маск прокомментировал запуск Crew Dragon в шутливой форме.

«Батут работает», - заметил руководитель SpaceX и рассмеялся, можно увидеть в Twitter NASA.

В 2014 году после введения американских санкций в отношении России, занимавший тогда пост вице-премьера Дмитрий Рогозин заметил, что Москва может приоставить доставку астронавтов на МКС и предложил NASA использовать батут вместо космических кораблей.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon c двумя астронавтами на борту произошел в США впервые за девять лет. Он стартовал 30 мая с мыса Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

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