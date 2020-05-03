Дисциплина и ответственность: Россия встречает майские праздники в режиме самоизоляции

Россия вышла на седьмое место в мире по количеству инфицированных COVID-19. На этой неделе наша страна четыре дня подряд побивала антирекорд по количеству суточных заболеваний. Ранее заразился и премьер-министр России Михаил Мишустин. О положительном результате на инфекцию он сообщил президенту самостоятельно.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В сложившихся обстоятельствах я хочу еще раз обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению», - заявил глава правительства.

Владимир Путин поблагодарил Мишустина за работу, пожелал скорейшего выздоровления и добавил, что «происходящее с Вами, может случиться с каждым». Здоровья Мишустину пожелали коллеги из разных уголков света - из Израиля, Индии и Сербии.

На следующий день с диагнозом коронавирус госпитализировали министра строительства России Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Дисциплина, ответственность и соблюдение режима самоизоляции - главные правила, которые надо соблюдать на майских праздников, вплоть до 12 мая. Именно от этих факторов зависит то, насколько быстро россияне вернуться к прежней жизни, и как скоро будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии.

«Мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. Чем строже все граждане России будут соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», - сказал президент в своем обращении и объявил о продлении нерабочего периода до 12 мая.

О необходимости остаться дома не раз говорили и врачи.

«Впервые я очень сдержанно отношусь к майским праздникам, которые с детства ждал и любил. Непредсказуемо, что будет после них в плане увеличения количества больных, увеличения больных в отделении реанимации, пациентов на ИВЛ, на кислороде в госпитальных отделениях», - отметил главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», кандидат медицинских наук Денис Проценко.

Также врачи утверждают, что в больницы уже попадают не только пожилые люди, более половины - это пациенты до 45 лет. Дело в том, что пожилые ответственно соблюдают режим самоизоляции, а молодежь относиться к этому легкомысленно. Также увеличивается количество детей, заболевших COVID-19.

Чтобы справиться с большим притоком больных, обеспечить им условия для лечения, в строй ввели шесть новых госпиталей Министерства обороны в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. Их построили в рекордные сроки. Больницы оснащены необходимой техникой и медицинскими препаратами. До 15 мая планируются к сдаче еще 8 медицинских центров.



Под прием коронавирусных больных готовят и торговые центры, и павильон ВДНХ, и «Крокус Экспо».

Чтобы не допустить еще большего распространения заболевания, главным правилом остается соблюдение режима самоизоляции. Напомним, что до 11 мая включительно продлены ограничения, связанные с эпидемий и пропускной режим. Цифровые коды необходимо обновить до 4 мая, чтобы продлить рабочие пропуска для передвижения на общественном или личном транспорте.

Контролировать режим самоизоляции граждан будут усиленные патрули полицейских и Росгвардии.

В Мурманской, Новосибирской областях, Кранодарском крае не только продляют режим ограничений, но и вводят масочный режим. С 12 мая такие меры вступят в силу и в Подмосковье.

Так как лекарство от коронавируса еще не изобрели и вакцины еще нет, то единственный способ прервать цепочку смертельно опасных заражений это - остаться дома.