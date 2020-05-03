В Москву и Подмосковье пришла первая весенняя гроза: видео

В воскресенье, 3 мая, на территории Москвы и области началась первая весенняя гроза. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах видно, что все небо затянуто серыми тучами и мелькает грозовая молния, после которой начался гром.

Отмечается, что сильный дождь с грозой идет на территории нескольких районов.

Незадолго до этого метеорологи сообщали, что температура воздуха в Москве сегодня достигнет +25 градусов.

По предположениям Гидрометцентра России, текущий год с огромной вероятностью может оказаться одним из пяти самых жарких годов в истории.