В Москву и Подмосковье пришла первая весенняя гроза: видео
Сильные дожди идут на территории нескольких районов.
© Видео: baby_snopy, Instagram © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
В воскресенье, 3 мая, на территории Москвы и области началась первая весенняя гроза. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах видно, что все небо затянуто серыми тучами и мелькает грозовая молния, после которой начался гром.
Отмечается, что сильный дождь с грозой идет на территории нескольких районов.
Незадолго до этого метеорологи сообщали, что температура воздуха в Москве сегодня достигнет +25 градусов.
По предположениям Гидрометцентра России, текущий год с огромной вероятностью может оказаться одним из пяти самых жарких годов в истории.