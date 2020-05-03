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Российский Союз ветеранов покажет фильм о том, кто первым в нашей стране открыл огонь по фашистским захватчикам

Алексей Баранов
22:20 03.05.2020
В фильме показана вся сложность обстановки перед началом боевых действий и представлены немецкие летчики, участвовавшие в первом налете на Севастополь.
© Видео: Российский союз ветеранов © Фото: Российский союз ветеранов

Показ фильма «Первый выстрел» состоится 4 мая в 17:00 по московскому времени на сайте Российского Союза ветеранов. Картина посвящена командиру 74-й зенитной артиллерийской батареи 61-го зенитного артиллерийского полка Черноморского флота в Севастополе лейтенанту Козовник Ивану Григорьевичу. По его команде был совершен первый выстрел по фашистским захватчикам в 3 часа 14 минут 22 июня 1941 года. Ранее информации о том, когда был открыт огонь по немецкому противнику, не было указано нигде. 

Фильм со всей полнотой показывает, как трудно начиналась война для нашего народа. Материалы исследований боевых документов Красной армии, Черноморского флота, воспоминания и мемуары участников Великой Отечественной войны доказывают, что первый налет немецко-фашистской авиации был совершен на главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь в 3 часа 07 минут 22 июня 1941 года.

Первый залп по немецким самолетам, несмотря на строжайший приказ не поддаваться на провокации, сделала 74-я зенитная артиллерийская батарея 61-го зенитного артиллерийского полка ПВО Черноморского флота под командованием лейтенанта Козовник Ивана Григорьевича.

После просмотра все желающие будут приглашены на онлайн-встречу для обсуждения фильма. Задать вопросы можно будет и в прямом эфире.

В преддверии празднования 75-й годовщины Великой Победы в Москве проходит Фестиваль социально-ориентированных фильмов «Свидание с Россией в Душевной Москве». Показы будут идти вплоть до 9 мая. В связи с мерами, предпринятыми правительством Москвы для нераспространения эпидемии коронавируса в столице, фестиваль изменил свой формат. Его площадками стали онлайн-ресурсы, в числе которых - сайт «Российского Союза ветеранов». С 3 апреля фестиваль собрал за время проведения более одного миллиона зрителей.

Российский Союз ветеранов является правонаследником и продолжателем традиций Советского комитета ветеранов войны, его знамен, символики, флага и наград. Председатель Российского Союза ветеранов - генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич.

Главной целью РСВ является объединение усилий ветеранов для защиты их гражданских, политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного положения в обществе, содействия демократическому развитию России, укрепления ее экономического и оборонного потенциала  и международного авторитета, правопорядка, сплочения общества и патриотического воспитания подрастающего поколения.

8 и 9 мая с 10.00 по московскому времени Российский Союз ветеранов, Бессмертный полк России, Фонд Елены Образцовой, творческое объединение РСВ «Отчизна», фестиваль «Молодые таланты Отечества» на площадках фестиваля «Свидание с Россией» проведут большой народный онлайн-концерт и поддержат всероссийский флешмоб исполнения песен «ПесниВместе».

Благотворительный фонд Елены Образцовой представит всеми любимые песни предвоенных, военных и послевоенных лет в исполнении молодых артистов – солистов ведущих оперных театров.

Российский Союз Ветеранов приглашает стать участником концерта. Присылайте короткие видеоролики с рассказами о ветеранах, с поздравлениями, песнями и стихами. 9 мая они будут транслироваться на онлайн-площадках фестиваля. Присылайте свои видео на адрес 2020@soyuzveteranov.ru

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