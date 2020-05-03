В Минздраве сообщили, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
По последним данным, в России инфицированы COVID-19 свыше 130 тысячи человек.
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Тяжесть течения заболевания коронавирусом зависит от количества попавшего в организм возбудителя и индивидуальных особенностей организма, заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико.
Помимо этого, форма заболевания зависит от генетики, наличия хронических заболеваний и оперативного обращения к врачам, пишет «Парламентская газета».
За период пандемии в России было диагностировано 134 687 случаев заражения, из которых 10 663 за последние сутки. Вылечились от инфекции свыше 16 тысяч, скончались - 1280 пациентов.