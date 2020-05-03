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В Минздраве сообщили, от чего зависит тяжесть течения коронавируса

Светлана Головина
16:52 03.05.2020
По последним данным, в России инфицированы COVID-19 свыше 130 тысячи человек.
В Минздраве сообщили, от чего зависит тяжесть течения коронавируса
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Тяжесть течения заболевания коронавирусом зависит от количества попавшего в организм возбудителя и индивидуальных особенностей организма, заявил главный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико. 

Помимо этого, форма заболевания зависит от генетики, наличия хронических заболеваний и оперативного обращения к врачам, пишет «Парламентская газета».

За период пандемии в России было диагностировано 134 687 случаев заражения, из которых  10 663 за последние сутки. Вылечились от инфекции свыше 16 тысяч, скончались - 1280 пациентов.

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