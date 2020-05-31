Настоящее лето придет в Москву на следующей неделе

Первая же летняя неделя в столице порадует москвичей по-настоящему теплой погодой. Температура начнет резко повышаться до высоких показателей уже начиная с субботы, когда синоптики прогнозируют скачок показателей термометров до +25 градусов.

«Все расчеты показывают, что может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов Цельсия», - заявила RT главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова.

При этом синоптик напомнила, что в первые дни лета из-за холодного атмосферного фронта температура будет все же «чуть ниже климатической нормы».