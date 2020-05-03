Подает сигнал: в Млечном Пути впервые зафиксировали всплеск излучения

В галактике Млечный Путь астрономы впервые зафиксировали всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения.

По словам специалистов, источником радиовсплеска стал магнитар SGR 1935+2154, находящийся в 30 тысячах световых лет от Земли.

Отмечается, что феномен был обнаружен 28 апреля 2020 года с помощью канадского радиотелескопа CHIME.

На данный момент специалисты анализируют данные, полученные от сигналов, однако уже есть предположения, что они могут являться источником быстрых радиопередач.

«Радиовсплеск сопровождался вспышкой рентгеновских лучей, которые подтверждают связь феномена с активностью магнитаров, которые являются разновидность нейтронных звезд, отличающихся чрезвычайно сильным магнитным полем», - пишет РИА Новости.

Астрономы уточняют, что во время такого всплеска может выделяться энергия, которая в 500 миллионов раз превышает солнечную.

Согласно данным ученых, все ранее обнаруженные всплески были из других галактик.