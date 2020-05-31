«Коронавирус приведет к 60 миллионам бедных на Земле»: эксперт видит будущее планеты в нищете и безработице

Введенный из-за эпидемии на два месяца режим самоизоляции положительно сказался на экологической обстановке: вредные выбросы в атмосферу сократились гигатонну. Как подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА), глобальные выбросы СО2 сократятся на 8%, а это почти на 2,6 гигатонны. То есть количество выбросов опустится до уровня 10-летней давности.

Однако, как полагает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности и Финансового Университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, пришедший на планету «коронакризис» с одной стороны, атмосферу очищает, но с другой, грозит людям безработицей и нищетой.

«Выбросов меньше в атмосферу. Атмосфера становится чище, реки становятся чище, но ведь люди, которые не работают, - а людей очень много на земле, - им нечем заняться. Они зарабатывают меньше денег, они становятся бедными либо нищими. С одной стороны атмосферу "коронакризис" атмосферу очищает, но с другой - приведет к 60 миллионам дополнительных нищих только за счет потерь работ и всяких карантинов», - прокомментировал «Звезде» Митрахович.

По мнению эксперта, если какие-то страны не покупают нефть, газ, уголь, смартфоны, автомобили или самолеты, то это означает что тот, кто делает все эти вещи, не может ничего им продать, а, соответственно, не может и заработать.

«Мир, который можно условно назвать миром Греты Тунберг, то есть мир, где мы мало потребляем, не летаем, довольствуется самыми простыми вещами в нашей жизни, - этот мир неоднозначен с точки зрения долгосрочной перспективы для жизни людей. Если кто-то отказался от потребления, значит, кто-то не заработал денег на производстве товара или услуги, которые раньше потреблялись. Поэтому отказ от потребления означает сокращение уровня жизни для очень многих людей с точки зрения экономики», - сказал Митрахович.

В то же время, как отметили в МЭА, после резких сокращений из-за кризисов уровень вредных выбросов в атмосферу, как правило, восстанавливается быстрее, чем снижается. По мнению аналитиков, избежать резкого возобновления объема выбросов в атмосферу можно, если инвестиции пойдут в сферу чистой энергетики.