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Минздрав: коронавирус может поражать любые органы человека

Ирина Егорова
16:40 03.05.2020
Клинические проявления чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства до пневмонии различной степени поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека.
Минздрав: коронавирус может поражать любые органы человека
© Фото: Xavi Bonilla, Keystone Press Agency, Globallookpress

Согласно результатам последних наблюдений за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции подтверждают, что коронавирус может поражать любые органы человека. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

«Клинические проявления чрезвычайно разнообразны по своим формам: от бессимптомного носительства, заболевания по типу ОРВИ, до пневмонии различной степени тяжести с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, поражения сосудов, нервной системы и других внутренних органов человека», - сказал Брико.

По его словам, среди всех госпитализированных более 90% пациентов имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50%, острое повреждение почек - около 15% и 20% повреждение миокарда. Дело в том, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, представлены на клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, центральной нервной системы, дополнил представитель Минздрава «Интерфаксу».

Британские ученые тоже придерживаются такого мнения. Они считают, что инфекция может затрагивать не только легкие, но и поражать другие ткани, что ведет к опасным для жизни и здоровья последствиям. В  некоторых случаях способно навредить работе мозга и привести к развитию неврологических расстройств. Также вирус способен негативно влиять на свертываемость крови и функционирование ЖКТ и сердца.

Россия четвертый день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 10633 человека. Всего зараженных в стране 134 687. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 68 606. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения. В штабе напомнили, что до 11 мая москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также подчеркнули, что Москве удается снизить риск распространения коронавируса и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. Это следует из того, что в последние дни увеличивается число подтвержденных тестов на коронавирус, а госпитализация остается на прежнем уровне.

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