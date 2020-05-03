В Минздраве сообщили, когда ждать окончания пандемии

О завершении пандемии коронавирусной инфекции на территории России можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний будет составлять менее одного процента, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

Он отметил, что в каждом регионе эпидемическая ситуация разная, однако в последнее время отмечается замедление интенсивности инфицирования. Так, на 2 апреля больных было на 27% больше, 1 мая за сутки их число увеличилось на 6,9%.

«Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», - сказал Брико в интервью «Парламентской газете».

Эпидемиолог также добавил, что спад эпидемии занимает больше времени, чем фаза роста. В связи с этим он не рекомендует торопиться ослаблять введенные ограничительные меры.

Согласно последним данным, всего в стране COVID-19 заражены 134 687 человек, среди которых 10 663 за последние сутки.