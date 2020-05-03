Врач назвал способ разорвать цепочку заражений коронавирусом

Чтобы обезопасить людей и снизить количество новых заражений необходимо ввести масочный режим, считает заслуженный врач России Сергей Дорофеев. Он призвал всехцепочка россиян носить маски.

«Нужно думать, прежде всего, о себе и своих близких. Ведь можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным и окружающим», - объяснил врач.

В связи с этим, медик считает, что необходимо ввести масочный режим, как в Китае, и усилить ограничительные меры.

«У нас пытаются достучаться до людей. Говорят: „Не ходите, ну если ходите, хотя бы соблюдайте правила», - добавил Дорофеев.

По его словам, ситуация может обернуться до штрафов и принудительной изоляцией, если граждане не будут проявлять элементарную сознательность.

Поэтому, самой простой мерой, которая может замедлить распространение вируса, это ношение масок.

«Маски - это самая простая мера, которая может влиять на распространение вируса. Ее необходимо соблюдать», - цитирует врача «360».

Масочный режим действует во многих регионах страны, а с 12 мая и в Подмосковье.

Россия четвертый день подряд обновляет антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, число заболевших увеличилось на 10633 человека. Всего зараженных в стране 134 687. В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва - 68 606. По словам мэра столицы Сергея Собянина, реальное количество инфицированных в городе около двух процентов населения. В штабе напомнили, что до 11 мая москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также подчеркнули, что Москве удается снизить риск распространения коронавируса и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. Это следует из того, что в последние дни увеличивается число подтвержденных тестов на коронавирус, а госпитализация остается на прежнем уровне.