Прибывающие в Приморье должны предъявить справку об отсутствии COVID-19

С 1 июня все прибывающие в Приморье граждане должны иметь справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Уточняется, что она должна быть оформлена не позднее, чем за два дня до момента прибытия в регион.

«Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке», - приводит слова губернатора Олега Кожемяко правительство.

При отсутствии данной справки гражданин будет вынужден пройти 14-дневный карантин в обсерваторе, а прибывшие приморцы смогут провести его дома, соблюдая режим самоизоляции.

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно. Но с 1 июня некоторые ограничения будут ослаблены.

По последним данным, в России выявлено 396 575 случаев заболевания, в Приморье - 1 943.