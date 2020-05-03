Мантуров: в России нет дефицита масок и антисептиков

В России не наблюдается дефицита медицинских масок и антисептиков. Их можно найти и в аптеках, и в интернете. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Не только в аптеку можно ходить, в интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще. Я уже не говорю про антисептики», — рассказал Мантуров в эфире «Россия 1».

Он добавил, что в торговых сетях на утро 3 мая имелись остатки медицинских масок в размере 20 миллионов штук.

Ранее врач рассказала о правилах ношения медицинских масок. По словам врача-терапевта высшей категории Елены Карякиной, маску нужно брать в руки за боковые резинки, не касаясь основной части.



