Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Для восстановления промышленности Украины до того уровня, на котором она находилась ранее, ей необходим российский рынок сбыта. Такое заявление сделала депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.

По мнению депутата, организованная правительством страны программа по стимулированию экономики и преодолению последствий распространения коронавируса, является недостаточной для поднятия промышленности мерой.

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность», - сообщила Королевская на официальном сайте партии.

Она указала, что крупные предприятия всю историю своего существования имели в качестве ориентира рынки России и стран бывшего СНГ, потеря которых препятствует восстановлению промышленности.

Депутат также подчеркнула, что Европа по-прежнему воспринимает Украину как «сырьевой придаток».