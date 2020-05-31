Найдена секретная страница принца Гарри в социальных сетях

В социальной сети Facebook найдена секретная страница британского принца Гарри, которую он вел несколько лет подряд. Ее удалось найти по фотографиям с бывшей подругой Челси Дэви и многочисленным светским львицам в друзьях, пишет Daily Mirror.

Гарри вел страницу под псевдонимом Спайк Уэллс, что в переводе означает «шип». По версии издания, псевдоним «Спайк» связан с его прической, и прозвище это дали ему друзья и семья.

В профиле было указано, что молодой человек родился в городе Маун в Ботсване. Сюда в 2007 году Гарри ездил со своей подругой Челси, а потом и с Меган Маркл. Отмечается, что страница была удалена несколько лет назад.

Восьмого января, принц Гарри, занимающий шестое место в очереди наследников престола, и его супруга Меган Маркл сообщили о намерении пойти на беспрецедентный шаг, отказавшись от статуса старших членов королевской семьи и обеспечив себе финансовую независимость. Это означает отказ от большей части церемониальных обязанностей и привилегий герцога и герцогини.