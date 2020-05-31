Ген стройности: ученые выяснил, что позволяет много есть и не толстеть

Исследователи обнаружили конкретный ген, из-за изменения уровня которого в организме некоторые люди могут сохранять стройность и питаться, ни в чем себя не ограничивая. Открытие было сделано группой ученых из Канады, Австрии и Эстонии.

Вывод был сформулирован на основе изучения генов стройных и имеющих средний вес жителей Эстонии. Общее число задействованных в эксперименте людей составило 47 тысяч.

Специалисты обнаружили, что более низкий уровень гена киназа анапластической лимфомы приводит к поддержанию тела в стабильно устойчивой к лишнему весу форме.

Для проверки первоначальных выводов ученые проследили за лабораторными мышами, у которых минимизировали действие «гена стройности». В ходе эксперимента животные действительно постройнели, хотя рацион и физические нагрузки сохранялись на прежнем уровне.

Ранее биологи из Уральского федерального университета обнаружили, что рыбки могут чувствовать отчаяние, которое помогают преодолеть антидепрессанты.