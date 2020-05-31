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По рецепту со времен Клеопатры: как в Сирии производят знаменитое алеппское мыло

Павел Ремнев
Ирина Егорова
05:13 31.05.2020
Бледно-зеленое и с печатью завода, внешне похоже на наше хозяйственное мыло, но натуральные компоненты, такие как оливковое масло и лавровый экстракт, делают его насыщенным, ароматным, подходящим для чувствительной кожи.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Изготовление знаменитого на весь мир алеппского мыла долгий и сложный процесс, который занимает несколько месяцев. Заготавливать основу начинают еще с зимы, масса затвердевает, потом ее режут  на прямоугольные кусочки и оставляют сохнуть.

Рецепт алеппского мыла не менялся со времен Клеопатры, как и его внешний вид. Бледно-зеленое и с печатью завода, внешне похоже на наше хозяйственное мыло, но натуральные компоненты, такие как оливковое масло и лавровый экстракт, делают его насыщенным, ароматным, подходящим для чувствительной кожи.

«Здесь мы производим три вида мыла - 100, 300 и 800, по этим цифрам на коробке можно понять, сколько концентрата лаврового экстракта пришлось на партию», - объяснил директор производства Ясмин Модерати.

Чем больше концентрация лаврового экстракта, тем мыло получается более насыщенным, ароматным и дорогим.

Во время войны завод находился на оккупированной территории, когда боевики уходили, они разрушили все.

«Этот завод был под контролем боевиков несколько лет, они здесь разрушили и украли все, что смогли. Мы стали производить здесь все, что требуется для армии, всю гигиеническую линейку продукции», - рассказал командир военно-хозяйственного подразделения гарнизона Алеппо сирийской армии Фади Хаджал.

Сейчас завод постепенно наращивает объем производств, но пока они намного меньше довоенных показателей. Основная проблема заключается в том, что нет специального оборудования, но есть люди, для которых эта работа - хорошая возможность обеспечивать семьи.

Сейчас завод начал изготовление и другой продукции, например дезинфицирующих растворов, стирального порошка.

«Мы освоили производство стирального порошка для белой одежды. А основная трудность - мы не можем получить необходимые компоненты и вынуждены искать доступные аналоги. Но это и хорошо: раньше каустическую соду для производства мыла мы получали из Германии, сейчас нам ее поставляют из России. Дешевле и гораздо лучшего качества», - рассказал главный инженер мыловаренного завода Заффар Каттан.

Технологи уверены, что включение в рецепт российских составляющих, сделает результат еще лучше. Мыло для создания которого использовали соду из России поступит в продажу в этом году.

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