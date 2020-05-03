«Рад видеть в добром здравии»: Трамп прокомментировал возвращение Ким Чен Ына

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что его порадовало появление северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике в добром здравии после длительного отсутствия.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии», - заявил глава США в своем Twitter.

Вчера, 2 мая, корейская пресса сообщила о возвращении не появлявшегося на общественных мероприятиях с 11 апреля Ким Чен Ына. Лидер КНДР посетил приуроченную ко Дню труда церемонию, организованную в честь завершения строительства сунчхонской фабрики.

Ранее Дональд Трамп не давал конкретной информации, касающейся состояния Ким Чен Ына, указывая лишь, что достаточно осведомлен о ситуации.