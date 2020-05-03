«Рад видеть в добром здравии»: Трамп прокомментировал возвращение Ким Чен Ына
Ранее президент США указывал, что ему известна некоторая информация о состоянии здоровья северокорейского лидера.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что его порадовало появление северокорейского лидера Ким Чен Ына на публике в добром здравии после длительного отсутствия.
«Я, например, рад видеть, что он вернулся и в добром здравии», - заявил глава США в своем Twitter.
Вчера, 2 мая, корейская пресса сообщила о возвращении не появлявшегося на общественных мероприятиях с 11 апреля Ким Чен Ына. Лидер КНДР посетил приуроченную ко Дню труда церемонию, организованную в честь завершения строительства сунчхонской фабрики.
Ранее Дональд Трамп не давал конкретной информации, касающейся состояния Ким Чен Ына, указывая лишь, что достаточно осведомлен о ситуации.