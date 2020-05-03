Попова не исключила продление ограничений до июня

В случае нарушения гражданами режима самоизоляции в период майских праздников ограничительные меры могут быть продлены до июня. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», - отметила она.

Однако, если режим самоизоляции нарушен не будет, есть надежда, что после праздников ряд ограничений может быть снят, добавила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

На сегодняшний день в России инфицированы коронавирусом 134 687 человек, из которых 10 633 за последние сутки.