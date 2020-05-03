Врачи назвали продукты, которые нужно есть в период самоизоляции

Находясь на самоизоляции, медики советуют следить за принимаемой в пищу едой и стараться придерживаться правильного питания.

«Исключите "неправильные" продукты. Постарайтесь сделать так, чтобы в вашем доме их не было. Не рекомендуется следовать жестким диетам, но и не нужно впадать в крайность, заедая стресс», - рассказала кандидат медицинских наук Маргарита Аристархова.

По ее словам, особенно внимательным следует быть диабетикам. Составить план сбалансированного питания следует и тем, у кого нет проблем с пищеварением, считает Аристархова. Поэтому, в рацион можно включить различные фрукты и овощи, мясо и птицу, свежую рыбу и каши. Не стоит злоупотреблять кофе, энергетиками и спиртным, а также увлекаться фастфудом и сладким, передает слова врача «Российская газета».

Специалисты считают, что в группе риска находятся люди с ожирением, диабетом, болезнями легких и проблемами с сердцем. Половина умерших от COVID-19 имела хронические заболевания, добавил врач. Многие из них вызваны неправильным питанием.

В России, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек, при этом умерли 1280 пациентов.