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Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Анна Берестовая
04:49 31.05.2020
Специалист отметил, что полученные китайскими учеными данные нельзя считать показательными и проясняющими картину.
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
© Фото: pixabay.com

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал новое исследование китайских специалистов, указывающее, что рынок морепродуктов в Ухане, вопреки предыдущим предположениям, не был местом возникновения коронавирусной инфекции.

«Начинаются всякие споры: кто виноват, что, где…» - заметил врач.

По его словам, поиск виноватых абсолютно не нужен, тем более с учетом того, что их, вероятнее всего, нет, так как заболевание имеет естественную природу генеза.

Альштейн также усомнился в надежности и определенности результатов исследования китайских коллег. Вирусолог отметил, что подобные результаты являются штучными и непоказательными.

«Нет, эти выводы не имеют строгих результатов», — цитирует его НСН.

Ранее группа ученых из Китая выяснили, что COVID-19 не мог быть передан человеку не от животных, не от продуктов рынка у Ухане, а, вероятнее всего, был занесен туда уже зараженным человеком.

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