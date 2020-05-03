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В Минздраве призвали сделать карантин «гораздо жестче»

Кирилл Васин
14:43 03.05.2020
Для более точной оценки ситуации следует ориентироваться на количество госпитализированных больных в сутки.
В Минздраве призвали сделать карантин «гораздо жестче»
© Фото: Elena Dunn, Global Look Press

Причиной роста заболеваемости COVID-19 в России может являться недисциплинированность граждан в соблюдении самоизоляции, поэтому карантинные меры необходимо ужесточить. Такое мнение высказал главный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава, академик РАН Сергей Бойцов.

По его словам, основной причиной увеличения числа инфицированных коронавирусом является более высокое чем раньше количество проводимых ПЦР-тестов и распространении пандемии в регионах.

«Однако нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплинированности граждан. С моей точки зрения карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований выше», — приводит слова Бойцова сайт Минздрава.

Он отметил, что для более точной оценки ситуации следует ориентироваться на количество госпитализированных больных в сутки.

«Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно», — добавил Бойцов.

Он подчеркнул, что в случае дальнейших нарушений самоизоляции растет вероятность большего числа смертей среди россиян, находящихся «в группе риска смерти». При этом, по словам кардиолога, основными нарушителями являются люди с низкой вероятностью смерти от коронавируса, но с такой же, как у других, возможностью заразиться и стать переносчиками.

В России за сутки зафиксированы 10 633 новых случая заражения коронавирусом. Из больниц за это же время выписали 1 626 пациентов.

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