В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте введен комендантский час из-за беспорядков

Власти крупных американских городов Лос-Анджелес, Филадельфия и Атланта ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

В Лос-Анджелесе ограничительная мера вводится с 20.00 -5.00 по местному времени, сообщил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти в Twitter. В Филадельфии комендантский час будет действовать на час дольше. На улицу смогут выходить только люди, выполняющие важные рабочие обязанности. В Атланте ограничения будут действовать с вечера субботы до восхода солнца 31 мая.

Ранее на все выходные дни был введен комендантский час в Миннеаполисе. Ограничительные меры не распространяются на аварийные бригады, сотрудников СМИ и спасателей.

Беспорядки в американском Миннеаполисе и во всем США вспыхнули 25 мая, когда при задержании полицией погиб афроамерканец Джордж Флойд. Он был задушен на глазах у общественности. Протестующие устраивают поджоги, грабят магазины и ломбарды, нападают на отделения полиции. Погромы перекинулись на другие города и даже штаты страны.