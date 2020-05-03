Проценко оценил риск развития эпидемии в РФ по «итальянскому сценарию»

Главный врач больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко, делая прогноз относительно повторения в России такой же ситуации с эпидемией COVID-19, как в Италии, заявил, что это маловероятно.

Как отметил медик, чья больница первой приняла на себя удар в виде заболевших новым коронавирусом, в Италии наблюдается выраженное региональное развитие пандемии. Если на севере страны большинство пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ, то на юге государства зараженные коронавирусом чувствуют себя гораздо лучше.

«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», - сказал Проценко в эфире канала «Россия-24».

Число жертв пандемии COVID-19 в Италии уже превышает 28 тысяч человек, общее число зараженных насчитывает 209 328 человек, а выздоровевших - 79 914 человек.

В России число жертв пандемии на сегодня составляет 1 280 человек, случаев заболевания в целом по стране - 134 687, а выздоровевших - 16 639 человек.