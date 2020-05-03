Временный госпиталь в 7-м павильоне «Ленэкспо» принял первых пациентов

Первых пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции приняли на лечение во временном госпитале на территории седьмого павильона выставочного комплекса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге. Туда поступили 24 человека, инфицированные COVID-19.

Временный госпиталь развернут на площади павильона в 11 тысяч квадратных метров. Медицинский центр рассчитан на одну тысячу коек для больных с легкой формой COVID-19, у кого нет возможности лечиться дома.

Павильон «Ленэкспо» Петербургу было разрешено оборудовать под временный госпиталь после переговоров губернатора города Александра Беглова и главы ПАО «Ленэкспо» Алексея Миллера. Эксплуатацией медучреждения занимается «Госпиталь для ветеранов войн», откуда на работу с инфицированными пациентами направлено около 100 врачей и медсестер.

Как сообщили власти Северной столицы, если состояние отдельных пациентов будет ухудшаться, по решению лечащего врача их на скорой помощи будут перенаправлять в ближайший специализированный стационар.